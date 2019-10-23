Древний христианский храм обнаружили в Израиле

Христианский храм возрастом 1,5 тыс. лет с часовней, посвященной неизвестному «славному мученику», обнаружен археологами вблизи города Бейт-Шемеш в иерусалимском округе, сообщило управление древностей Израиля.

Строительство базилики площадью в 1,5 дунама (1,5 тыс. кв. метров), предположительно, было начато в VI веке при византийском императоре Юстиниане, сообщает РИА «Новости».

Строение внутри украшено фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов.

Позже, во времена правления императора Тиберия II Константина, к базилике пристроили часовню, посвященную «славному мученику», чьи мощи, по предположению ученых, могли находиться в крипте часовни.

«Личность мученика неизвестна, но исключительное богатство сооружений указывает на то, что этот человек был важной фигурой», – рассказал руководитель раскопок Биньямин Сторчан.

Ранее в Иерусалиме археологи нашли дорогу времен Понтия Пилата, которая была главной улицей на пути к Храмовой горе.