Одна из сторон перестрелки в Ростовской области рассказала свою версию конфликта

Представитель семьи Василия Дакишвили заявил, что братья Бациевы давно собирались захватить СПК «Новоселовский», но получили «юридический отпор» и «решили взять в руки оружие».

Помощник Дакишвили сообщил, что Бациевы «приехали в село и стали угрожать Василию», заявляя, что «они будут всем руководить и они – банда», передает RT.

«Но им сказали: «Пошли вон отсюда!», а потом вечером они решили его убить», – добавил он.

По словам мужчины, Бациевы устроили засаду на дороге.

«Они стреляли в машину, думали, что это в ней едет председатель Василий, а это ехал его брат Зураб с товарищами. Они ехали на колхозной «Ниве» с тонированными стеклами. Бациевы начали стрелять и сразу убили двоих. Какие разборки. Это был чистый наезд и отбор земли. Хотели убить председателя, чтобы завладеть землей», – отметил он.

Представитель семьи также утверждает, что Дакишвили были без оружия.

Напомним, перестрелка в Ростовской области, жертвами которой стали пять человек, произошла во вторник из-за давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили.

Сообщалось, что фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве пяти человек.