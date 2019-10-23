В здании Совфеда объявляли эвакуацию

Здание Совета Федерации в Москве эвакуировали. Позднее стало известно, что объявление об эвакуации прозвучало из-за подгоревшего в буфете мяса.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», – говорится в прозвучавшем объявлении, передает РИА «Новости».

Лифты отключены. Также прозвучала просьба взять с собой документы.

Позднее стало известно, что объявление об эвакуации прозвучало из-за подгоревшего в буфете мяса, передает ТАСС.

«Система (оповещения) сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте», – сообщил один из представителей оперативных служб.

При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.

Отмечается, что пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.