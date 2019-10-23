Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 2 копейки – до 63,72 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 70,87 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 59,59 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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