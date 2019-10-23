Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на шутку в свой адрес со стороны коллеги Ивана Урганта.

Ранее Ургант в эфире своего шоу на Первом канале пошутил над Соловьевым, который попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое долгое пребывание в телеэфире.

«И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 1997 году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет», – пошутил Ургант, поздравив коллегу с достижением.

Соловьев, комментируя слова Урганта, выразил ему благодарность за то, что «заметил и отметил». «Ну, пусть смеется. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чьей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.