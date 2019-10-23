Жену Зеленского обвинили в попытке вырядиться членом семьи императора Японии

Жену президента Украины Елену Зеленскую раскритиковали в Сети за внешний вид на приеме у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.

Зеленская появилась на приеме в платье и перчатках лимонного цвета, что и вызвало недовольство пользователей, передает РИА «Новости».

«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора», – написала Lesia Tkach в Facebook.

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит», – написала Светлана Иванова.

«У четы проблемы с протоколом», – предположила Светлана Корнеева.

Напомним, во вторник новый император Японии Нарухито в присутствии 2 тыс. гостей объявил о своем восшествии на престол. Правительственный источник сообщил, что гостям, приглашенным на банкеты во дворец по случаю официального провозглашения нового императора Японии Нарухито, предложат попробовать изысканную японскую кухню, но без элементов, которые могут прийтись им не по вкусу.

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