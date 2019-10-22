Озвучено меню гостей церемонии интронизации императора Японии

Гостям, приглашенным на банкеты во дворец по случаю официального провозглашения нового императора Японии Нарухито, предложат попробовать изысканную японскую кухню, но без элементов, которые могут прийтись им не по вкусу, сообщил правительственный источник.

Источник рассказал, что «основой меню станет японская кухня, но в том виде, который, как мы надеемся, придется по вкусу даже гостям, непривычным к традиционным блюдам», передает РИА «Новости».

При этом «ничего из того, что может быть не принято иностранными гостями, использовано не будет».

Так, гостям будет подан морской карась – традиционная и неизменная часть всех праздничных трапез любого уровня в Японии. Его название – «тай» – созвучно слову «благополучный, радостный». Будут предложены и говядина, лангусты, но «никаких китов, дельфинов, рыбы фугу».

Из четырех приемов, которые даст императорская чета во дворце, один пройдет вечером 22 октября. На него пригласят лидеров и представителей иностранных государств, которые приехали на церемонию провозглашения нового императора.

Остальные банкеты пройдут в дневное время: 25 октября для японских гостей будет устроен обед с 10.40 до 12.50, а 29 и 31 октября с 15.00 гостей ждет фуршет, по окончании которого им будут розданы традиционные подарочные коробочки с угощением.

В четвертом по счету фуршете 31 октября примут участие иностранные послы с супругами.

Известно, что меню торжественного ужина 22 октября для иностранных гостей будет отличаться от меню на 25 октября.

«Так как среди гостей есть вегетарианцы, мы предложим им спаржу и другие овощи. Для гостей, которые могут есть только халяльное мясо, мы приготовили и его. Всего же иностранным гостям было предложено три вида меню на выбор, заранее опрошены все гастрономические предпочтение и табу», – сообщил источник.

В первый день, 22 октября, на банкете ожидается присутствие 300 иностранных гостей, 25 октября во дворец пригласят 400 гостей из Японии. В фуршетах 29 и 31 октября примут участие 700 и 450 человек соответственно.

Напомним, во вторник новый император Японии Нарухито в присутствии 2 тыс. гостей объявил о своем восшествии на престол.