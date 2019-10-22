Новый император Японии объявил о своем восшествии на престол

Новый император Японии Нарухито в присутствии 2 тыс. гостей объявил о своем восшествии на престол.

«Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества», – сказал император Нарухито, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ от имени народа приветствовал императора. «Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления», – сказал в приветственном слове премьер.

После окончания речи он троекратно прокричал «бандзай», что означает «10 тысяч лет» – японский аналог «многия лета», это было подхвачено гостями церемонии.

Церемония провозглашения императора является одной из центральных в цикле, связанном с восшествием его на престол. Церемония проходила в присутствии 2 тыс. гостей, из которых 400 – главы и представители иностранных государств.

Новый император Нарухито стал монархом 1 мая после того, как накануне его отец – ныне Почетный император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом.