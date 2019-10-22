Въехавшего в переход на «Славянском бульваре» водителя освободили из СИЗО

В Москве отменен приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар».

«Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд», – объявил судья, передает ТАСС.

Он освобожден из СИЗО.

Напомним, авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года, в ДТП погибли четыре человека и 11 пострадали. Тихонова приговорили к четырем годам колонии общего режима, своей вины он не признал.