Названа причина смерти дочери посла Ирана в Москве

Дочь иранского посла в России Мехди Санаи скончалась от инсульта, сообщили в диппредставительстве.

«К сожалению, это так. Она умерла от инсульта. Сегодня утром не проснулась», – пояснили в посольстве, передает ТАСС.

В посольстве также опровергли слухи о том, что девушка якобы покончила с собой, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что девушка была обнаружена мертвой возле дома.