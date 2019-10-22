Лукашенко заметил накал обстановки у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время награждения госнаградами ряда военнослужащих службы безопасности президента заявил, что напряженность в мире постоянно растет, в том числе накаляется ситуация вблизи границ республики.

Как сообщает БелТА, во время мероприятия президент отметил, что «на планете не по дням, а буквально по часам растет напряженность, накаляется ситуация вблизи границ Беларуси».

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Обращаясь к сотрудникам Службы безопасности, он отметил, что в этой ситуации они «должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле (в Белоруссии)».

«В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране - вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа – это ежедневная работа Службы безопасности президента.

«Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок», – заявил президент Белоруссии.

Напомним, 11 октября Лукашенко на саммите стран Содружества в Ашхабаде заявил, что им с российским лидером Владимиром Путиным придется подумать, как обезопасить свои страны в период масштабных учений НАТО у белорусских границ.

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