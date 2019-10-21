Путин и Нетаньяху обсудили просьбу о помиловании осужденной за наркотики израильтянки

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре говорили о возможности помилования осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

На прошлой неделе Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение.