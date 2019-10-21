Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также направил Нетаньяху поздравительную телеграмму. Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил личный вклад израильского премьера в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между Россией и Израилем.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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