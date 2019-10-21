Московским водителям посоветовали поменять резину

Специалисты центра «Фобос» предупредили водителей о необходимости поменять летнюю резину на автомобилях до начала следующей недели.

В центре европейской части России изменился характер погодных условий, передают «Метеоновости».

«Погода резким образом возвратится в климатическое русло. В тылу завершающего серию циклона, траектория движения центра которого пройдет по Полярному кругу, на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух. Температура воздуха в средней полосе европейской части России быстро понизится. Похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега, мокрого снега, а температура воздуха даже днем не всегда будет переходить через 0 градусов Цельсия», – говорится в сообщении.

В этой части страны возможно также установление временного снежного покрова.

Метеорологи предупредили, что в такую погоду сцепление шин с дорожным покрытием не всегда может быть достаточным, а «наличие зимней на колесах вашего автомобиля прибавит уверенности при вождении».