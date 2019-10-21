Лауреат кинопремии «Сезар» исчез во Франции

Во Франции исчез лауреат премии «Сезар» актер Жеральд Томассен, сообщают французские СМИ.

Томассена в последний раз видели в конце августа, он сел на поезд в городе Рошфор, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

На следующий день артист должен был приехать в Лион для участии в очной ставке по делу об убийстве сотрудницы почты, в котором его подозревают.

Томассен не объявился, его брат Жером сообщил, что актер с нетерпением ждал следственных действий, чтобы снять с себя подозрения. Через некоторое время адвокаты Томассена заявили об исчезновении артиста.

Прокурор Ла-Рошели Лоран Сушовиц подтвердил, что правоохранительные органы завели дело о похищении. ПО словам прокурора, это позволит ускорить поиски актера, и это не значит, что тот стал жертвой преступления.

Томассен начал играть в кино с 16 лет в 1990 году, за роль в фильме «Маленький преступник» он получил премию «Сезар», но дальнейшая актерская карьера не сложилась.