Минздрав спрогнозировал дефицит работающих антибиотиков

Замглавы Минздрава Татьяна Семенова на Пятом армяно-российском форуме по здравоохранению, проходящем в Ереване, заявила, что неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.

«Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов», – передает РИА «Новости» слова замминистра.

По словам Семеновой, на форуме будут также рассмотрены вопросы биобезопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Эта тема не имеет границ, государственности и очень важно иметь консолидированную тактику ликвидации чрезвычайных ситуации», – сказала она.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, в свою очередь, отметил прогресс в рамках двустороннего профессионального сотрудничества и обмена в различных сферах практической медицины и медицинской науки.

Напомним, 30 сентября главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что лечение ОРВИ антибиотиками может навредить организму.

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