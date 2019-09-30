Врач рассказал об опасности антибиотиков при ОРВИ

Лечение ОРВИ антибиотиками может навредить организму, рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Для начала стоит разобраться, что же из себя представляют антибиотики и для чего они выпускаются. Лекарства группы антибиотиков применяются при заболеваниях, вызванных микробами. Так, первые полученные препараты этого класса разрушали клеточные стенки микробов, другие лекарства нарушают синтез белка у микроба, то есть не лишая его возможности деления и передвижения по организму», – приводятся слова Андрея Тяжельникова на сайте столичного депздрава.

Он пояснил, что вирусы не имеют клеточных стенок, на которые могут влиять антибиотики, поэтому прием таких препаратов становится бесполезен при простудных заболеваниях. Исключением являются случаи, когда после ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Это называется суперинфекцией.

Антибиотики могут принести вред, если употреблять их без назначения врача, так как у них есть большой перечень побочных эффектов, включая нарушение работы печени, почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Кроме того, антибиотики могут вызывать дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме. Помимо этого, несогласованный с врачом прием антибиотиков может привести к развитию заболеваний, устойчивых к ним.

Эксперт призвал при первых симптомах заболевания обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. При этом он разъяснил разницу между ОРВИ и гриппом. ОРВИ – общее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп только один из этих представителей, при этом последствия гриппа могут быть крайне опасными.

Ранее врач назвал самые бесполезные лекарства.