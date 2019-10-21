Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

Взгляд
21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...

Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...

Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Куда бегут русские жены

    Как прячутся подлодки

    Обсуждение: 10 комментариев

    Самые важные закрытые города России

      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны отреагировало на данные о сбое при запуске МБР с подлодки
              Конкуренцию мировых держав за Африку назвали «битвой за умы»США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянамиКононенко предложил разбомбить англичанБолгария начала строить трубопровод для приема газа из «Турецкого потока»
              Суд арестовал задержанного по делу о прорыве дамбы в КрасноярскеЛавров оценил возможность диалога между Сирией и ТурциейТиньков заявил о «жирной точке в эре криптовалют»Китай обошел США по числу миллионеров
              Басилашвили отреагировал на протест грузинских актеров против РоссииСкандальный телеведущий Габуния сорвал выступление из-за уколовНасильникам в Британии разрешили изменить пол при составлении протоколаВ США описали возможности напугавшего НАТО «до жути» советского истребителя

              Главная тема


              Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

              учения «Гром-2019»


              Эксперты оценили данные о сбое при пуске МБР с подлодки

              Ближний Восток


              Жители сирийского Камышлы забросали камнями военных США (видео)

              «законченный антисоветчик»


              Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

              Видео

              ближний восток


              Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

              Фантомная неполноценность


              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              наркотики и проститутки


              Украина станет притоном для всей Европы

              опасен подо льдами


              США испытывают крайне опасное для России подводное новшество

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Сознательная тактика


              Глеб Простаков: Зеленский сделал выбор в пользу войны

              Стремительное движение


              Дмитрий Дробницкий: Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

              Инциденты за границей


              Ирина Алкснис: Поездки за границу становятся опасными

              на ваш взгляд


              В каком союзе вы хотели бы жить?

              Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

              21 октября 2019, 13:17

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предпринять необходимые шаги по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, намеченной на 22 октября в Сочи.

              «[Операция ВС Турции «Источник мира»] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.

              Эрдоган напомнил, что во вторник посетит Россию. «Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», – сообщил турецкий лидер.

              17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............