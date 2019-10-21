В США создали корабельную версию боевой лазерной установки

На базу ВМС США в Сан-Диего доставили первый боевой лазерный комплекс, предназначенный для установки на десантный корабль-док USS Portland (LPD-27), сообщает портал Drive.

По сведениям издания, мощность луча лазерной установки, которая в ближайшее время будет установлена на десантный корабль-док USS Portland (LPD-27), достигает 150 кВт, что, по расчетам, позволит с повышенной эффективностью поражать небольшие суда и беспилотные летающие аппараты, передает РИА «Новости».

Комплекс был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman, которая в 2015 году выиграла контракт на производство боевого лазера.

По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.

Корабль USS Portland, на котором планируется установить лазерное оружие, стал одиннадцатым десантным кораблем класса «Сан-Антонио». Судно предназначено для транспортировки более 800 морских пехотинцев. Оно может нести несколько десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также вертолетов и конвертопланов MV-22 Osprey.

Напомним, в декабре прошлого года в России на опытно-боевое дежурство заступили боевые лазерные комплексы «Пересвет».

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