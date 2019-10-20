Кадыров оценил отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил отношения России с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По словам Кадырова, и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ Россия налаживает «очень хорошие, дружеские, братские отношения», передает ТАСС.

«Я наблюдал (...), как на самом деле проходят совещания (...) без камер. Мне очень понравилась искренность, истинные отношения и со стороны ОАЭ, и со стороны КСА (Королевства Саудовская Аравия). Сегодня по-другому не может быть – арабский мир для России очень нужен, для арабского мира очень нужна Россия. Я считаю, что арабский мир нашел союзника – Россию (...)», – заявил Кадыров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию, в ходе которого обсудил с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в Сирии и Йемене. Во вторник российский лидер прибыл в ОАЭ. В составе делегации, сопровождавшей российского лидера, был и глава Чечни.