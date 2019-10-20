Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море

Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Его слова передает «Таймер Одесса».

Ocean Freedom вышел из Балтимора 3 октября, на верхней палубе сухогруза закреплены катера Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Их привезут в Одессу не позже, чем 21 октября.

Киев активно закупает иностранные списанные корабли. В сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены еще в 1988 году.