ЕС осудил разгон несанкционированного митинга в Баку

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза осудил разгон несанкционированного митинга в Баку, обвинив власти Азербайджана в чрезмерном и неспровоцированном применении силы.

«Для разгона толпы и ареста участников митинга было применено чрезмерное и неспровоцированное насилие. Эти инциденты должны быть расследованы, и мы призываем власти Азербайджана освободить всех задержанных мирных манифестантов», – передает ТАСС заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

В субботу полиция Азербайджана пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре Баку, задержаны 60 человек.

Ранее МВД и Генпрокуратура Азербайджана предупредили, что все противоправные действия будут решительно пресекаться, а против правонарушителей будут приняты предусмотренные законодательством меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.