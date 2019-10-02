США собрались ввести пошлины на европейские вино и сыры

На решение ВТО по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus США могут ответить пошлинами на вино и сыры из Евросоюза, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы в скором времени начнем работать над тем, каким будет наш ответ. И это, конечно, тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы там описали, могут быть в тарифном списке. Это возможно», – передает его слова РИА «Новости».

Так Помпео ответил на вопрос о возможных пошлинах на сыр и вино.

Ранее арбитр ВТО в связи с незаконной помощью ЕС компании Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к Евросоюзу на сумму 7,5 млрд долларов в год.

В сентябре сообщалось, каких именно товаров коснутся пошлины США.