В США ответили Путину на «обещание» вмешиваться в выборы

Соединенные Штаты обладают всеми инструментами для противостояния «вмешательства» России в выборы американского президента в 2020 году, заявили в Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре, комментируя шутку президента России Владимира Путина на этот счет.

«В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», – передает ТАСС слова помощницы директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфры.

Мэнфра также заявила, что сейчас в США не видят конкретных киберугроз для избирательной инфраструктуры страны.

«Есть потенциальный сценарий, а также есть базовые способы, как не стать жертвой вирусных программ-вымогателей – делать резервные копии и обновлять свои [компьютерные] системы», – сказала она.

Путин в среду также ответил на вопрос о возможности «вмешательства» России в будущие выборы в Соединенных Штатах, вспомнив знаменитую фразу экс-премьера Британии Терезы Мэй. «Highly likely («весьма вероятно»)», – сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, тем, кто считает иначе, нужно привести доказательства.