Кавээнщица раскрыла секрет «магии» участников «Битвы экстрасенсов»

Блогер и участница КВН Наталья Краснова рассказала о предложении продюсеров «Битвы экстрасенсов» ее коллегам принять участие в телешоу.

«К нашим ребятам, которые вылетели из юмористического проекта подходили с «Битвы экстрасенсов» продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия...» Эти ребята отказались. Но ведь перспективное место пусто не бывает!» – цитирует Краснову «Комсомольская правда».

Одна из участниц кастинга – Татьяна Ларина, которую в итоге в шоу не взяли, также выразила недоумение по поводу отбора: «Смотрю «Битву экстрасенсов». Откуда там половина участников, которых даже не было на испытании ширмой? Признавайтесь, вы тоже смотрите «Битву экстрасенсов»? Иначе откуда у колдунов такие приличные рейтинги и доходы».

Ранее сообщалось, что российский актер и шоумен Марат Башаров может перестать быть ведущим телепрограммы «Битва экстрасенсов», однако в прошлые выходные Башаров все-таки появился в роли ведущего в новом, 20-м, сезоне шоу.