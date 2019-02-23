Стало известно о возможном уходе Башарова из «Битвы экстрасенсов»

Российский актер и шоумен Марат Башаров может перестать быть ведущим телепрограммы «Битва экстрасенсов», сообщили источники.

Башарова могут вывести из шоу, так как на продюсеров давит общественное мнение в связи с последними скандалами. Они считают, что многие телезрители осуждают актера, который бьет жену, сообщает «КП» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, несмотря на скандалы, у актера плотный гастрольный график, а также спектакли в Москве.

В четверг стало известно, что жена Марата Башарова Елизавета подала на развод. В декабре 2018 года СМИ сообщали, что женщина оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. Мать пострадавшей рассказала, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.