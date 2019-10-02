Киселев раскритиковал Союз журналистов Москвы из-за курсов военных репортеров

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал Союз журналистов Москвы, который организовал курсы для военных репортеров. По его словам, стиль СЖМ состоит из того, чтобы сначала нанести журналисту физическую травму, а затем еще и оскорбить.

Киселев в своей колонке на портале РИА «Новости» подчеркнул, что к военным по курсам «Бастион» претензий нет, Министерство обороны он поблагодарил за обучение в достаточно жестких и приближенных к ситуациям условиях.

«Основные претензии – к Союзу журналистов Москвы, который является официальным организатором курсов «Бастион», – написал он.

Он отметил, что журналист МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов, который имеет за спиной полуторамесячную командировку в Сирии, вернулся с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. По словам Киселева, всех предупреждали, что на полигоне «моделируются условия, максимально приближенные к боевой обстановке», однако «все же это не бой, а игра», заметил он.

«В ходе игры не было оговорено стоп-слова или другого условного знака. В боксе, например, можно выбросить белое полотенце, а в разных видах борьбы – чуть постучать соперника или похлопать по ковру с просьбой о пощаде. Здесь в ходе имитации террористической атаки и взятия в заложники ничего подобного предусмотрено не было», – сказал Киселев.

По его словам, после получения травмы Павлову не организовали срочный врачебный осмотр, врач «появился лишь спустя минимум пять часов». Уже в Москве был поставлен диагноз сотрясение мозга.

Еще одну претензию Киселев адресовал к председателю СЖ Москвы Павлу Гусеву, который, комментируя случившееся, обозвал коллегу-журналиста «сопляком» вместо извинений.

«Мне лично представляется это недопустимым ни для руководителя СЖ Москвы, ни для главы Общественного совета при Министерстве обороны России, коим Павел Гусев тоже является. Такое поведение компрометирует обе структуры», – заявил Киселев.

Ранее первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина заявила, что журналист Свят Павлов, который пожаловался в соцсетях на курсы военных корреспондентов «Бастион», не может работать в экстремальных условиях. Она назвала его «мальчиком, который попал не туда и не в то время».