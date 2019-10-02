Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов

Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил модератора – корреспондента NBC News Кира Симмонса – из-за неверной интерпретации его слов в интервью Financial Times.

Симмонс сказал Путину, что в интервью Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, что означает, по сути, «конец западного образа ведения бизнеса». Однако Путин поправил его: «Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал», – передает слова президента РИА «Новости».

«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», – подчеркнул он.

Путин объяснил, что говорил об отсутствии у либеральной модели права на доминирование в мире.

«Мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис», – сказал президент.

Он также заметил, что даже в тех странах, где либеральная модель работает, она «во многом приелась».