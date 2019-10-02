За мирную политику в отношении России высказались 75% жителей Аджарии

За военный нейтралитет Грузии высказались почти 70% жителей аджарской столицы Батуми, а 75% призвали к мирной политике в отношении России, следует из опроса оппозиционного парламентского «Альянса патриотов», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер парламента Грузии от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что в опросе участвовали 77 тыс. жителей Аджарии.

В результате более 53 тыс. батумцев поддержали идею военного нейтралитета Грузии, почти 58 тыс. заявили, что решение территориальной проблемы Грузии возможно только путем мирной политики по отношению к России и прямого диалога с абхазами и осетинами.

«Мы проведем аналогичный опрос в Кутаиси, потом в Зугдиди и в Тбилиси, после чего передадим все документы в парламент», – сказала Инашвили.

«Альянс патриотов» выступает за диалог с Россией, его представители регулярно посещают Москву.

Официально в Тбилиси говорят, что вступление в НАТО поддерживают три четверти населения страны. В четверг и пятницу Грузию посетит Североатлантический совет во главе с заместителем Генсека НАТО Роуз Готтемюллер. Делегация НАТО обсудит сближение Альянса с Тбилиси. Во время визита запланировано и посещение Батуми.

Во вторник в Кремле сказали, чего ждут от отношений с Грузией.

Премьер Грузии Георгий Гахария во вторник заявил, что приветствует все изменения, направленные на улучшения отношений с Россией, в том числе и возможное возобновление авиасообщения.

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