Лавров назвал Ближний Восток «площадкой для безрассудных экспериментов»

Ближний Восток стал площадкой для безрассудных политических экспериментов, которые приводят к трагическим последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что «Ближний Восток – это район, колыбель многих цивилизаций, мировых религий, и конечно же, сейчас, когда он превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма остра», передает ТАСС.

Он указал также, что США выгодна турбулентность в этом регионе, чтобы смотреть, «куда потечет нефть и куда продать оружие».

Кроме того, по мнению министра, Вашингтон задался целью «всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции» Иран, однако такая политика недальновидна. Он отметил, что обвинения в адрес Тегерана по различным поводам не опираются на какие-либо убедительные факты.

В целом же Россия видит «проблески здравого смысла» в контактах с США и другими «западными коллегами» по ситуации на Ближнем Востоке.

Например, «они все-таки (...) сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и принципов».

Лавров подчеркнул, что в данный момент задача России – не допустить превращения Ближнего Востока в «заповедник террористов», хотя «тенденции к этому налицо, та же Ливия». В целом это «очень серьезная ситуация».

Между тем, силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*) переплелись с другими террористическими группировками, которые действуют на территории Африки.

«И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента. Особенно бесчинствует в Сахаро-Сахельском регионе», – сказал министр.

Ранее МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России – при. ВЗГЛЯД) в Сирии.

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