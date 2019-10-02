Полицейские до смерти забили задержанного на кладбище в Саратовской области

Двоих полицейских в городе Вольске Саратовской области задержали по подозрению в том, что они отвезли задержанного пьяного мужчину на кладбище и избили до смерти, сообщила прокуратура региона.

По материалам следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц Вольска задержали выпившего мужчину, надели на него наручники, но из-за возникшего конфликта отвезли задержанного в район городского кладбища, где забили ногами до смерти. Погибшего нашли случайные прохожие.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны два сотрудника полиции», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Задержанным теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование данного уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

«Надзорным ведомством скоординирована следственно-оперативная работа по раскрытию преступления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября обвиненный в убийстве подруги детства в Саратове студент признался в преступлении и сообщил следователям, что решился на убийство из-за отказа вернуть долг в 2300 рублей.