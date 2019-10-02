«Адмирал Макаров» доставит главную икону ВМФ в Тартус

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» завершил визит на греческий остров Корфу и направляется в сирийский порт Тартус с главной иконой Военно-морского флота России на борту, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. <...> Следующим портом захода российского корабля станет пункт материально-технического обеспечения корабельной группировки ВМФ России в сирийском порту Тартус, где пройдет торжественный молебен в связи с принесением главной иконы ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный». Святыня будет доступна для поклонения военнослужащим, выполняющим задачи в дальней морской зоне, до середины октября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Там уточнили, что икона находится на борту «Адмирала Макарова», который в рамках плановой ротации сменит в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море сторожевой корабль «Пытливый», входящий в нее с июля.

Во время захода корабля на Корфу иконе могли поклониться участники мероприятий форума, в рамках которого прошли дни памяти российского адмирала Федора Ушакова.

Кроме того, российские моряки присутствовали на литургии в храме Иоанна Предтечи, после чего Осипов вместе с послом России в Греции Андреем Масловым принял участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрии, шествии по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Федору Ушакову, где российские моряки отдали воинские почести прославленному адмиралу, а также в возложении венков к памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в Керкиру – город, расположенный на восточном побережье одноименного острова, – вызвал огромный интерес у греков. Все желающие могли посетить корабль в рамках мероприятий «Русской недели на Ионических островах», которая проходила с 27 сентября по 2 октября.