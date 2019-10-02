В Сенате США призвали ввести санкции за «преследование оппозиции» в России

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин обратились с госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против российских чиновников за «преследование оппозиции» в России.

«В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова (...), нет», – приводит ТАСС текст письма сенаторов.

«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан, – утверждается в послании. – Призываем задействовать акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека».

Напомним, в понедельник МИД России призвал США прекратить «бестолковые игры в санкции».