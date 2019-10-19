Захарова сообщила о других случаях невыдачи виз дипломатам из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия и ранее фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН, однако в этом году эта ситуация стала слишком демонстративной.

«Мы стали фиксировать их (проблемы с выдачей виз – ред.) какое-то время назад. В этом году это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например, в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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