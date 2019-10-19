Беглов поручил закончить ремонт детской больницы в Колпино к маю 2020 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил готовность к капитальному ремонту отделения реанимации и блока паллиативного лечения в детской больнице №22 в Колпино. Глава города заявил о необходимости следить за выполнением всех работ в срок.

Капитальный ремонт отделения реанимации и блока паллиативного лечения в детской больнице № 22 в Колпино завершится к маю 2020 года, пишут «Невские новости» по итогам объезда Колпинского района главой Петербурга.

По словам Беглова, необходимо уделить особое внимание выполнению поставленных подрядчику задач в срок. Градоначальник отметил, что очень удобно, что здание оснастят зонами для родителей.

Год назад Беглову представили концепцию реконструкции отделения анестезиологии-реанимации с организацией блока паллиативного лечения на восемь коек для совместного пребывания матери и ребенка. После осмотра градоначальник дал указания провести капремонт помещений.

Город заключил контракты на ремонт с двумя компаниями, которым определили сроки выполнения работ – готовые помещения должны быть сданы не позднее 25 мая 2020 года. На работы выделили в общей сложности 78,7 млн рублей. Также ведется закупка оборудования на сумму 38,8 млн рублей.

Здание больницы построили в 1991 году. Учреждение является многопрофильным стационаром на 315 коек, оснащенным современным диагностическим и лечебным оборудованием. С июля 2018 года она приобрела статус межрайонной и проводит исследования для учреждений здравоохранения Колпинского и Пушкинского районов.

Ранее Беглов проинспектировал обновленную зеленую зону парка Сосновка и пообщался с жильцами Выборгского района.