Канделаки сообщила о рождении дочери у Симоньян и Кеосаяна

Телеведущая Тина Канделаки сообщила о рождении дочери у главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично)» – написала она в своем Telegram-канале.

Поздравил пару и журналист Антон Красовский. «Ну что? Поздравляю Маргариту и Тиграна с дочерью! Ура!» – написал он.

Напомним, в марте Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью. В апреле Симоньян сообщила, что уже выбрала имя для своего третьего ребенка.

В августе 2013 года у Симоньян и Кеосаяна родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт.

Добавим, что в июне Симоньян была госпитализирована, врачи сообщали об угрозе выкидыша.