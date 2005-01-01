Симоньян объявила о беременности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.

«В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать», – написала Симоньян в Telegram, перед этим приведя диалог своих детей о том, кого они больше хотят – брата или сестру.

Симоньян также сообщила, что решила снизить «активность в политических соцсетях». «Буду значительно меньше читать и, тем более, писать. Иногда приходится выбирать приоритеты – заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей», – написала она.

Симоньян замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. У пары двое детей: в августе 2013 года родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 – сын Баграт.

Отметим, что во время первой беременности Симоньян проводила для президента Владимира Путина экскурсию по новому телевизионному комплексу RT.