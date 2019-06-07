То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Выход из политического тупика привел Молдавию к России

Лидер Молдавии посулил, что отныне республика начнет наконец учитывать интересы РоссииФото: Gleb Garanich/Reuters
Новое правительство начнет трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза, пообещал президент Молдавии Игорь Додон. Смелое заявление, ведь пока правительства в Молдавии нет вообще. Судя по намекам президента, уже к понедельнику он решил заключить сделку с одной из двух прозападных партий, чтобы создать наконец в Молдавии «сбалансированное» между Западом и Москвой руководство.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснётся. Подробности...

Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

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          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

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          • Да

          • Нет

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          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

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            		 7 июня 2019, 11:36

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            Главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией Навального Любови Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Журналистская среда бурно отреагировала на инцидент.

            Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании. Источник

            Максим КОНОНЕНКО, журналист: В новостях «Эха Москвы» об этом ничего нет. Про то, что Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон есть. А про то, что беременную руководительницу международной телесети увезли на скорой в больницу из помещения радиостанции после нападения соратницы любимейшего радиостанцией Навального – нет. На этом Соболь Любовь, я полагаю, всё. Источник

            Тина КАНДЕЛАКИ, глава «Матч ТВ»: Увидев вчера видео с @margaritasimonyan в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснётся, потому что она brainwashed. У неё абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали, как и у ее патрона. Приди Лёша хоть к какой-то власти, 17-й год покажется вам сказкой.  Источник

            Павел ГУСЕВ, глава Союза журналистов Москвы: Маргарита Симоньян, прежде всего женщина и мать, во-вторых – журналист. Я знаю, что Симоньян совершенно нормально и спокойно относится к интервью. А встречать где-то, тыкать микрофоном – мне кажется, это не соответствует кодексу журналисткой этики. Источник

            Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

            Ирада АВТАНДИЛОВНА-ЗЕЙНАЛОВА, журналист: Можно как угодно относиться к Навальному и его сторонникам. Не об этом. Соболь набросилась на Марго. Видя, что она ждет ребенка. Видя, что Марго от этого плохо. Видя, что Марго не хочет этого общения. Зная, что Марго не имеет никакого отношения к тому, о чем Соболь спрашивает. Соболь нужен был пиар. Любой ценой. Я не про политику. Я про людей.

            Женщина нападает на другую женщину – ждущую ребенка. Сейчас Навальный пишет, что все ложь, что Марго в порядке. И как раз это ложь. Я с ней общалась полчаса назад. Она в больнице. Ей тяжело. Она боится за ребенка. Из-за женщины, которой очень хотелось пиара на скандале и чужой узнаваемости. Так люди себя не ведут. Никогда. Ни ради чего. Источник

            Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, журналист, писатель: Очень печально, что духовные потомки наших симпатичных кухонных либералов окончательно люмпенизировались и превратились в тех, кто способен травить идеологических врагов даже на поздних сроках беременности. «Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары» – даже Окуджава в этом контексте зазвучал как-то по-другому. Источник

            Евгений ПРИМАКОВ, депутат Государственной думы: То, что устроила Соболь – скотская склизкая подлость. А теперь расскажите мне истории про моральное лидерство вашего Единого и Безальтернативного Фюре... то есть Лидера Оппозиции и его подпевок. Источник

            Антон КРАСОВСКИЙ, журналист: Во всей истории с Соболь, накинувшейся на Риту, удивляет (именно удивляет) то, что эта молодая в общем женщина произносит вслед за своим начальником слова из моего детства: очередники. «Собянин отнял квартиры у очередников и отдал их своим чиновникам». У каких **** «очередников»? Вы **** сериала «Чернобыль» насмотрелись? Откуда эта **** лексика производственных драм 1983 года? Какие **** квартиры для «очередников» в доме с апартаментами класса «люкс»? Как **** можно выдать АПАРТАМЕНТЫ (то есть без права прописки) бабкам из снесенных коммуналок? Кто им **** обещал АПАРТАМЕНТЫ за 45 миллионов, построенные по проекту Чобана-Кузнецова? Когда? Почему вы все тиражируете эту уже совершенно запредельную *****, почище «распятого мальчика»? Как же вы ******* все. Источник

            Максим СОКОЛОВ, журналист: То, что Навальный и его Ильза Кох – существа совсем особенного свойства и поддерживать их – это диагноз, давно известно. Ну, не понимают эти существа, что в человеческом обществе беременность дает иммунитет – значит, не понимают. Интереснее тут роль «Эха». Очевидно, что Соболь была предупреждена о приезде Симоньян и что кто-то выписал ей и ее свите пропуска, чтобы они могли гоняться за Симоньян по коридорам «Эха». Что называется «подставой», осуществленной сотрудниками «Эха». Уважающему себя человеку надобно навсегда забыть дорогу в это гниловище. Источник

            Вадим ГОРШЕНИН, журналист и медиаменеджер: То, что сделала юрист навальновского фонда Соболь с Маргаритой Симоньян, – это террор, уж извините за столь резкое определение. Источник

            Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России: Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить. Источник

            Тигран КЕОСАЯН, муж Маргариты Симоньян, телеведущий: А как ее наказывать? Ее уже Бог наказал, она без разума живет. Источник


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