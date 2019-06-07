То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией Навального Любови Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Журналистская среда бурно отреагировала на инцидент.

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании. Источник

Максим КОНОНЕНКО, журналист: В новостях «Эха Москвы» об этом ничего нет. Про то, что Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон есть. А про то, что беременную руководительницу международной телесети увезли на скорой в больницу из помещения радиостанции после нападения соратницы любимейшего радиостанцией Навального – нет. На этом Соболь Любовь, я полагаю, всё. Источник

Тина КАНДЕЛАКИ, глава «Матч ТВ»: Увидев вчера видео с @margaritasimonyan в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснётся, потому что она brainwashed. У неё абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали, как и у ее патрона. Приди Лёша хоть к какой-то власти, 17-й год покажется вам сказкой. Источник

Павел ГУСЕВ, глава Союза журналистов Москвы: Маргарита Симоньян, прежде всего женщина и мать, во-вторых – журналист. Я знаю, что Симоньян совершенно нормально и спокойно относится к интервью. А встречать где-то, тыкать микрофоном – мне кажется, это не соответствует кодексу журналисткой этики. Источник

Ирада АВТАНДИЛОВНА-ЗЕЙНАЛОВА, журналист: Можно как угодно относиться к Навальному и его сторонникам. Не об этом. Соболь набросилась на Марго. Видя, что она ждет ребенка. Видя, что Марго от этого плохо. Видя, что Марго не хочет этого общения. Зная, что Марго не имеет никакого отношения к тому, о чем Соболь спрашивает. Соболь нужен был пиар. Любой ценой. Я не про политику. Я про людей.

Женщина нападает на другую женщину – ждущую ребенка. Сейчас Навальный пишет, что все ложь, что Марго в порядке. И как раз это ложь. Я с ней общалась полчаса назад. Она в больнице. Ей тяжело. Она боится за ребенка. Из-за женщины, которой очень хотелось пиара на скандале и чужой узнаваемости. Так люди себя не ведут. Никогда. Ни ради чего. Источник

Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, журналист, писатель: Очень печально, что духовные потомки наших симпатичных кухонных либералов окончательно люмпенизировались и превратились в тех, кто способен травить идеологических врагов даже на поздних сроках беременности. «Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары» – даже Окуджава в этом контексте зазвучал как-то по-другому. Источник

Евгений ПРИМАКОВ, депутат Государственной думы: То, что устроила Соболь – скотская склизкая подлость. А теперь расскажите мне истории про моральное лидерство вашего Единого и Безальтернативного Фюре... то есть Лидера Оппозиции и его подпевок. Источник

Антон КРАСОВСКИЙ, журналист: Во всей истории с Соболь, накинувшейся на Риту, удивляет (именно удивляет) то, что эта молодая в общем женщина произносит вслед за своим начальником слова из моего детства: очередники. «Собянин отнял квартиры у очередников и отдал их своим чиновникам». У каких **** «очередников»? Вы **** сериала «Чернобыль» насмотрелись? Откуда эта **** лексика производственных драм 1983 года? Какие **** квартиры для «очередников» в доме с апартаментами класса «люкс»? Как **** можно выдать АПАРТАМЕНТЫ (то есть без права прописки) бабкам из снесенных коммуналок? Кто им **** обещал АПАРТАМЕНТЫ за 45 миллионов, построенные по проекту Чобана-Кузнецова? Когда? Почему вы все тиражируете эту уже совершенно запредельную *****, почище «распятого мальчика»? Как же вы ******* все. Источник

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То, что Навальный и его Ильза Кох – существа совсем особенного свойства и поддерживать их – это диагноз, давно известно. Ну, не понимают эти существа, что в человеческом обществе беременность дает иммунитет – значит, не понимают. Интереснее тут роль «Эха». Очевидно, что Соболь была предупреждена о приезде Симоньян и что кто-то выписал ей и ее свите пропуска, чтобы они могли гоняться за Симоньян по коридорам «Эха». Что называется «подставой», осуществленной сотрудниками «Эха». Уважающему себя человеку надобно навсегда забыть дорогу в это гниловище. Источник

Вадим ГОРШЕНИН, журналист и медиаменеджер: То, что сделала юрист навальновского фонда Соболь с Маргаритой Симоньян, – это террор, уж извините за столь резкое определение. Источник

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России: Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить. Источник

Тигран КЕОСАЯН, муж Маргариты Симоньян, телеведущий: А как ее наказывать? Ее уже Бог наказал, она без разума живет. Источник