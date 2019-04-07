Симоньян назвала имя будущего ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, как планирует назвать своего третьего ребенка.

По словам родственников Симоньян, в семье ждут девочку. Для нее уже выбрали имя – Маро, сообщает «Московский комсомолец».

Отцом ребенка является российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян. У пары двое детей: в августе 2013 года родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт.

Напомним, в марте Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.