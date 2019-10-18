В правительстве России ответили на «странное» заявление Лукашенко

Правительство России считает странными высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о «сдерживающих мерах», якобы примененных к белорусским продуктам.

«Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза», – заявил собеседник ТАСС в правительстве.

Он отметил, что ограничения затрагивают алкоголь, табак и сельскохозяйственную технику.

Ранее Лукашенко сообщал о проблемах во взаимодействии с Россией по линии военно-технического сотрудничества.