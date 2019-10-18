Украинский Су-27 сдул людей на авиашоу в Бельгии

Украинский Су-27 потоком воздуха из двигателя сдул нескольких человек на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, этот момент сняли на видео.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, передает телеканал «Звезда».

В ролике зафиксировано, как летчик, направляясь на взлетно-посадочную полосу, развернулся, и опрокинул потоком воздуха двоих мужчин. Упавшие на землю были в сигнальных костюмах салатового цвета, по всей видимости, они являлись персоналом авиавыставки или обслуживающими истребитель членами команды.

Упавшие на землю мужчины не получили травм.

В 2018 году украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже, инцидент сняли на видео.