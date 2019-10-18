В Кремле сказали, что сделают с документами на агреман Салливана

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москве ждут от США подачи документов на агреман – предварительное согласие на приезд дипломата – посла Джона Салливана.

«Пусть подают документы. Рассмотрим самым эффективным образом», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

В Белом доме ранее подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит Салливана послом в России. Американский лидер направил его кандидатуру на рассмотрение в сенат. Вместе с тем в Кремле сообщили, что кандидатура Салливана находится на рассмотрении.

3 октября Джон Хантсман завершил работу в Москве в должности американского посла.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Салливана.