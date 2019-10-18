Учительница умерла во время школьного конкурса стихов

В челябинской школе №39 учитель начальных классов умерла во время прослушивания стихотворений на школьном конкурсе, сообщили местные СМИ.

Как рассказала директор школы Светлана Урванцева изданию 74.ru, сначала учитель спокойно сидела во время школьного этапа конкурса художественного чтения, а затем упала.

Детей вывели из зала, а женщине попытались оказать первую помощь. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть учителя.

По словам директора школы, погибшей было 62 года, и она редко ходила на больничный.