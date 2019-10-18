Пост уполномоченного по защите прав верующих могут создать в РПЦ

РПЦ может рассмотреть предложение создать институт уполномоченного по защите прав верующих, сообщили СМИ.

Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, вопрос о защите прав верующих является актуальным вопросом для России.

«Но что касается конкретно конституционального упора при реализации данной задачи, я считаю, этот вопрос требует дополнительного изучения», – заявил Кипшидзе.

Он напомнил, что верующие уже сталкивались с богоборчеством во времена СССР.

Напомним, в сентябре 2016 года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоирей Димитрий Смирнов в шутку предложил посадить ловившего в Храме-на-Крови покемонов уральского блогера Руслана Соколовского на кол.