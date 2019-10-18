Готовившего «второе 11 сентября» мужчину задержали во Франции

Французские правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По словам министра, подозреваемый, который «вдохновлялся 11 сентября» и планировал угнать самолет, был задержан в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

Кастанер отметил, что это задержание стало 60-м предотвращенным терактом во Франции с 2013 года.

Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Ранее Францию предупредили об угрозе терактов из-за вернувшихся из Сирии террористов.

Напомним, 11 сентября 2011 года два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).

По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 тыс. 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.