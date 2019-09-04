Францию предупредили об угрозе терактов из-за вернувшихся из Сирии террористов

Спецслужбы Франции предупредили о высоком уровне угрозы терактов из-за возвращения побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии граждан, сообщает издание «Фигаро».

Согласно докладу профильной парламентской делегации, разведка Франции сообщила, что феномен «возвращенцев» – побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии французов – «взят под контроль», но гораздо большую сложность представляет поиск и мониторинг потенциально опасных граждан, передает ТАСС.

Всего список обработки сигналов для предотвращения радикализации террористической направленности (FSPRT) насчитывает порядка 10 тыс. имен. По словам парламентариев, уже «была начата процедура, направленная на совмещение данных FSPRT с другими подобными списками», например, лиц, владеющих лицензией на оружие или состоящими на учете у психиатра.

Вместе с этим разведка «с сожалением констатирует неадекватное поведение отдельных сотрудников полиции и жандармерии», которые в ходе проверок «не придерживаются должного уровня секретности».

«Это приводит к тому, что люди узнают о наличии своего имени в списке S (базе данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности – прим. ВЗГЛЯД). Подобные ситуации наносят особенно ощутимый вред, поскольку люди из списка начинают вести себя скрытно и практически «исчезают с радаров», что серьезно затрудняет работу разведслужб», – говорится в докладе.

Согласно докладу, за последние пять лет Франция на 32% увеличила финансирование разведподразделений. В 2018 году на их содержание из бюджета было потрачено 2,6 млрд евро, а «количество сотрудников, участвующих в [формировании] государственной политики по разведдеятельности, увеличилось с 15,5 тыс. до 18,6 тыс.» человек за три года.

Напомним, в июне российские СМИ по итогам работы специально нанятого детектива опубликовали документальный фильм «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР», авторы которого высказали предположение, что к убийству могла быть причастна французская разведка.