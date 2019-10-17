В составе участников водружения флага над Иводзимой нашли ошибку

Корпус морской пехоты США сообщил, что один из участников водружения флага над Иводзимой (Япония), запечатленного на культовой фотографии, был установлен неверно.

Основываясь на работе американских историков, Корпус морской пехоты США указал, что на снимке «Водружение флага над Иводзимой» запечатлен не Рене Ганьон, а Гарольд Келлер, пишет Associated Press.

Келлер умер в 1979 году. По словам его семьи, он никогда не говорил, что запечатлен на этом снимке.

Фотография, сделанная Джо Розенталем, изображает американских военных, поднимающих флаг США на горе Сурибати 23 февраля 1945 года.