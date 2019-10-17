На Украине будут давать до 500 тыс. долларов доносящим на взяточников

Верховная рада ввела денежное вознаграждение в размере более чем 500 тыс. долларов для граждан, сообщивших о факте коррупции.

Соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции» предложил президент Украины Владимир Зеленский. Их поддержали во втором чтении 252 депутата, при минимально необходимых 226, передает ТАСС.

Согласно законодательству, размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.

Однако размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных зарплат, установленных на момент совершения преступления. В настоящий момент это 12,519 млн гривен, или 504 тыс. долларов по текущему курсу.

Вознаграждать планируют тех, кто сообщил о коррупционном преступлении, которое причинило государству убытки в пять тысяч раз превышающие размер прожиточного минимума.

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за раскрытие информации, определяет их права и гарантии защиты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине до прихода к власти Зеленского была колоссальная коррупция, Украина считалась одной из самых коррумпированных стран в мире.

Напомним, в сентябре Пентагон заявил, что США намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи.

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