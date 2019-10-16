Трамп пообещал помочь в переговорах по урегулированию в Сирии

США помогут в ведении переговоров для урегулирования ситуации в Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ТАСС.

Также он заявил, что не видит ничего плохого в том, что Сирия получает помощь от России.

Напомним, в связи с наступлением Турции на позиции курдов США объявили о выводе войск с севера Сирии.

Урегулирование в Сирии в ближайшее время пойдет с помощью заседаний Конституционного комитета в Женеве. Его формирование стало возможным благодаря усилиям России, Турции и Сирии.

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