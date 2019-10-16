Путин пообещал лично проверить результаты ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что по окончании работ по ликвидации последствий паводков в регионах России проверит их результат.

«Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат», – сказал Путин на совещании о ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что фронт работ «достаточно большой». «И этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы зря мы деньги на ветер не бросали – ничего не бросали, а деньги тем более на ветер не бросали, – чтобы каждый рубль пошел на благо тех регионов и людей, которые в этих регионах проживают», – добавил президент.

Ранее Владимир Путин потребовал от чиновников работать «с душой и с сердцем» при решении проблем пострадавших от паводков в Иркутской области.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей.

А в конце августа из-за паводков режим ЧС был введен в Приморском крае, там выпали три месячные нормы осадков.

По оценкам властей, в Приморском крае ущерб от паводков составил 1,5 млрд рублей, в Амурской области – более 6,4 млрд рублей.